اتبع هذه الخطوات السهلة.. اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:12 م
اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين
اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين

اتبع هذه الخطوات السهلة.. اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين

اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين، أعلن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية في تصريحات سابقة عن فتح بابا اضافة المواليد لبطاقات التموين، لبعض الفئات  وهم “محدودي الدخل، المطلقات، الأرامل، الحاصلين على معاش تكافل وكرامة”.

اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي
تمكنت وزارة التموين من تحقيق حلم طال انتظارة من قبل فئة كبيرة من المواطنين وهو اضافة المواليد لبطاقات التموين حتى يتمكنوا من زيادة الدعم التمويني على السلع التي تقدمها الوزارة من “السكر والزيت والأرز” كا سلع اساسية بجانب العيش والسلع الأضافية، وذلك للفئات المستحقة التي أعلنت عنها الوزارة والتي تم حصرها بـ150 الف بطاقة تموين حتى الأن سوف يتم اضافة المواليد عليها.

خطوات اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي
- يقوم صاحب بطاقة التموين بالدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- ثم الضغط على خانة اضافة فرد جديد.
- تحديد المحافظة التابع لها.
- كتابة رقم البطاقة التمونية.
- كتابة اسم الفرد الجديد مع تاريخ ميلاده وباقي البيانات المطلوبة،والضغط على زر الإرسال وانتظار الرد.

اتبع هذه الخطوات السهلة.. اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين التموين اضافة المواليد الجدد 2021 اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين

أخبار تهمك

القمة تشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

منذ ساعة الا ربع

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بالخطوات.. تعرف على رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2018 والأوراق المطلوبة (فيديو وصور)

وزارة التموين | “التسجيل مستمر” رابط موقع دعم مصر 2020 tamwin لتسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين

طرق إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

رابط مباشر لاضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية على موقع tamwin.com دعم مصر نوفمبر 2020 بالرقم القومي

خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين بالرقم القومي عبر هذا الرابط

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

02:05 م

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»