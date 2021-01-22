



اتبع هذه الخطوات السهلة.. اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين





اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين، أعلن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية في تصريحات سابقة عن فتح بابا اضافة المواليد لبطاقات التموين، لبعض الفئات وهم “محدودي الدخل، المطلقات، الأرامل، الحاصلين على معاش تكافل وكرامة”.





اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي

تمكنت وزارة التموين من تحقيق حلم طال انتظارة من قبل فئة كبيرة من المواطنين وهو اضافة المواليد لبطاقات التموين حتى يتمكنوا من زيادة الدعم التمويني على السلع التي تقدمها الوزارة من “السكر والزيت والأرز” كا سلع اساسية بجانب العيش والسلع الأضافية، وذلك للفئات المستحقة التي أعلنت عنها الوزارة والتي تم حصرها بـ150 الف بطاقة تموين حتى الأن سوف يتم اضافة المواليد عليها.





خطوات اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي

- يقوم صاحب بطاقة التموين بالدخول على موقع دعم مصر ( اضغط هنا ).

- ثم الضغط على خانة اضافة فرد جديد.

- تحديد المحافظة التابع لها.

- كتابة رقم البطاقة التمونية.

- كتابة اسم الفرد الجديد مع تاريخ ميلاده وباقي البيانات المطلوبة،والضغط على زر الإرسال وانتظار الرد.



