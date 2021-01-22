إرسال كيلو حشيش ضبط بحوزة عاطل إلى المعمل الكيميائي

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة مصر القديمة بإرسال كيلو من مخدر الحشيش تم ضبطته بحوزة عاطل بقصد الاتجار به، إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "س.ر"، 36 سنة، عاطل ومقيم عزبة خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجده بمنطقة الزهراء وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي 3200 جنيه، 3 هواتف محمول.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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