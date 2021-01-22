



هنا رابط اضافة المواليد على البطاقة التموينية 2021 عبر بوابة دعم مصر بالرقم القومي





اضافة المواليد على البطاقة التموينية 2021 حرصا من وزارة التموين والتجارة الخارجية في تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة محدودي الدخل ، قامت بإصدار قرر طال انتظارة كثيرا وهو اضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك حتى يتمكنوا من زيادة الدعم الذي يستحقوه كل شهر على السلع من “سكر وزيت وأرز” وصرف العيش اليومي على مدار الشهر بعدد الافراد الملتحقة بالبطاقة.





رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلن وزير التموين أنه سوف يتم اضافة المواليد الجدد على البطاقات التمونية لبعض الفئات وهم “محدودي الدخل من “المطلقات، الأرامل، متقاضي معلش تكافل وكرامة” ويتم ذلك بإجراء مبسط من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لدعم مصر واتباع الخطواتت التي نذكرها أدنى المقال دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا المستجد.





خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين

- الدخول على بوابة دعم مصر ( اضغط هنا ).

- يتم الضغط على زر أضافة فرد من أسرتي.

- تحتدي المحافظة التابع لها.

- كتابة رقم البطاقة التموينية.

- ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- واخير الضغط على ارسال البيانات .

- بحث الطلب وعقب ذلك يتم الرد على المتقدم بالموافقة أو الرفض.



