قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خان يونس

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
وكالات

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، المزارعين الفلسطينيين بالرصاص الحي في المناطق الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خانيونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية.

 

وفي سياق متصل، قام مستوطنون الليلة، بإرغام عائلة فلسطينية تحت تهديد السلاح على الخروج من منزلها في خربة توامين شرق قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.

 

 

والمنزل عبارة عن كهف يسكنه المواطن بركات مرّ وأفراد أسرته البالغ عددهم نحو 7 أفراد.

 

 

وذكر فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان عشرات المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال، هاجموا كهف المواطن بركات مرّ، وقاموا بطرده منه تحت تهديد السلاح، ولا زالوا داخل الكهف بحماية من جنود الاحتلال.

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