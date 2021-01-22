نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
طالب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


ويرغب صلاح محسن في الخروج للإعارة للمشاركة بشكل أساسي من أجل الحفاظ على وجوده في التشكيل الأساسي للمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.


ويمتلك اللاعب 3 عروض للرحيل عن الأهلي أبرزها إنبي الذي يرغب في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بناء على رغبة حلمي طولان المدير الفنى للفريق البترولي.


وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في تاسع جولات الدوري العام.


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