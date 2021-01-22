السياحة: أسعار تذاكر الطيران انخفضت 50% بمبادرة "شتي في مصر"

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عبدالفتاح عاصي، مساعد وزير السياحة لشئون الفنادق، إن مبادرة "شتي في مصر" تستهدف تنشيط وتدعيم السياحة الداخلية خاصة بعد الركود الذي شهدته السياحة بسبب فيروس كورونا. 

وأشار "عاصي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن المبادرة توفر أسعار تذاكر طيران مقبولة، وفضلا على أن أسعار الإقامة في الفنادق في متناول مختلف الفئات، حيث هناك تنسيق بين وزارة السياحة والطيران والفنادق لتخفيض الأسعار.

وأضاف، أن أسعار تذاكر الطيران انخفضت 50%، كما أن سعر الإقامة في غرفة 5 نجوم يصل إلى 1500 جنيه في الليلة الواحدة، مؤكدا أن كافة الإجراءات الاحترازية مطبقة، معلقا: "الموضوع مفيهوش هزار".

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مبادرة شتي في مصر السياحة اسعار الطيران

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