دعم منظومة النظافة بـ 112 حاوية قمامة بمركز مغاغة بالمنيا
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:02 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن توزيع 112 حاوية قمامة، و2 جهاز فرشة أتربة جديدة، على كافة أحياء المركز، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
اكد المهندس محمد السيد رئيس مركز مغاغة ان ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالإهتمام برفع مستوى البيئة العامة، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات الوحدة المحلية في جمع القمامة من نقاط التجميع داخل الأحياء.
اكد المهندس محمد السيد رئيس مركز مغاغة ان ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالإهتمام برفع مستوى البيئة العامة، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات الوحدة المحلية في جمع القمامة من نقاط التجميع داخل الأحياء.