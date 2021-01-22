دعم منظومة النظافة بـ 112 حاوية قمامة بمركز مغاغة بالمنيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن توزيع 112 حاوية قمامة، و2 جهاز فرشة أتربة جديدة، على كافة أحياء المركز، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

اكد المهندس محمد السيد رئيس مركز مغاغة ان ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالإهتمام برفع مستوى البيئة العامة، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات الوحدة المحلية في جمع القمامة من نقاط التجميع داخل الأحياء.

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