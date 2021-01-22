"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ11668 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن أنه تم فحص 11668 سيدة من السيدات الحوامل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الام والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا. 

وأضاف "نادي"، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

ومن جانبه، أوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خدمات طبية المنيا الصحة

أخبار تهمك

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 5 ساعات

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من ساعتين

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

منذ ساعة الا ربع

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

القمة تشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

02:05 م

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»