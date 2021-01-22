"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ11668 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن أنه تم فحص 11668 سيدة من السيدات الحوامل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الام والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.





وأضاف "نادي"، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.



