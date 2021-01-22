ميناء جدة يعلن استئناف حركة الملاحة البحرية بعد توقفها لساعات

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن ميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة البحرية، وذلك بعد انخفاض سرعة الرياح والرؤية للحد المسموح به للعمل.

 

وكان ميناء جدة ذكر في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إيقاف حركة الملاحة البحرية، بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية في سماء جدة بسبب الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره للطقس اليوم الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار-الذي يحد مدى الرؤية الأفقية والذي قد يؤدي إلى شبه انعدام فيها-على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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