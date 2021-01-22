سلبية مسحة نجم الأهلي من فيروس كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:27 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
خضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مسحة طبية عاجلة اليوم للكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخرج المغربي بدر بانون مدافع الفريق، من مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، والتي أقيمت أمس بالدوري العام بالجولة التاسعة.

وجاء استبعاد بانون من مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، بعد إصابته بنوبة برد شديدة والاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأثبتت المسحة التي خضع لها بانون اليوم، سلبيتها وعدم إصابته بالفيروس وإمكانية التواجد في التدريبات الجماعية للفريق بالمرحلة المقبلة.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة 48 ساعة، قبل العودة للتدريبات يوم الأحد استعدادًا لمواجهة بيراميدز سبورت، بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

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