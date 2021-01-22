الدوري البرازيلي.. فلامينجو يفوز على بالميراس بثنائية

حقق نادي فلامينجو على بالميراس بنتيجة 2 / صفر صباح الجمعة ضمن منافسات المرحلة الــ31 من الدوري البرازيلي لكرة القدم و صعد إلى المركز الثالث.





وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب كورينثيانز باوليستا على سبورت ريسيفه 3 / صفر وفورتاليزا على سانتوس 2 / صفر وسييارا على جوياس 4 / صفر .





وتغلب فلامينجو على بالميراس بهدفين نظيفين سجلهما لوان جارسيا لاعب بالميراس، بالخطأ في مرمى فريقه، وبيبي في الدقيقتين 45 و83.





وارتفع رصيد فلامينجو بذلك إلى 55 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنترناسيونال ونقطتين خلف ساو باولو، بينما تجمد رصيد بالميراس عند 51 نقطة في المركز الخامس.





وتغلب سييارا على مضيفه جوياس بأربعة أهداف نظيفة سجلها فينيسيوس دي ليما في الدقيقة 18 وفيرناندو بيريرا دو ناسيمينتو في الدقيقة 45 وفينيسيوس باربوزا (هدفان) في الدقيقتين 52 من ضربة جزاء و63.





ورفع سييارا رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد جوياس عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.





وتغلب فورتاليزا على سانتوس بهدفين نظيفين سجلهما باولو روبرتو من ضربة جزاء في الدقيقة 48 وولينجتون بيريرا دو ناسيمنتو في الدقيقة 66، ليرتفع رصيد فورتاليزا إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد سانتوس عند 45 نقطة في المركز التاسع.





كذلك تغلب كورينثيانز باوليستا على سبورت ريسيفه 3 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد سبورت ريسيفه عند 32 نقطة في المركز السابع عشر.





وسجل الأهداف الثلاثة لكورينثيانز باوليستا، جوستافو موسكويتو وماتيوس فيتال وجو ألفيس دي أسيس في الدقائق 34 و47 و80 .



