شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تنبه من خطورة الإهدار

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف واطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه والقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفي هذا الإطار أشار اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بفرع الشركة بمركز أبو كبير بتنفيذ حملة توعوية ميدانيه بقرية طوخ القراموص، وقيام فريق التوعية بفرع الشركة بالإبراهيمية بتنفيذ حملات توعيه مماثله بقري كفر محسن وقطيفه مباشر وكفر الهمشري، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه وأهمية إستخدام القطع الموفرة لترشيد إستهلاك المياه، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ24 ساعة، لتلقي إستفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشدا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ او المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة مياه الشرب والصرف الصحي اهدار المياه الشرقية

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

سلبية مسحة نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يوافق على إعارة زميل صلاح في الشتاء

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من ساعة

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بعد الخروج المفاجئ من كأس إسبانيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

01:01 م

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»