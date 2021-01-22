شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تنبه من خطورة الإهدار

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف واطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه والقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.





وفي هذا الإطار أشار اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بفرع الشركة بمركز أبو كبير بتنفيذ حملة توعوية ميدانيه بقرية طوخ القراموص، وقيام فريق التوعية بفرع الشركة بالإبراهيمية بتنفيذ حملات توعيه مماثله بقري كفر محسن وقطيفه مباشر وكفر الهمشري، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه وأهمية إستخدام القطع الموفرة لترشيد إستهلاك المياه، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ24 ساعة، لتلقي إستفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.



