



تعرف على طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 يبحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الذي يتم صرفة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، والذي أتاح للمواطن رابط إلكتروني يتمكن من خلاله الإستعلام عن موعد الصرف او تقديم الشكاوي، وذلك تسهيلا عليهم الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب لمكاتب التضامن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتخاذ قرار بصرف معاش لبعض الفئات من المواطنين المصريين لمساعدتهم في ظروف المعيشة وقضاء حوائجهم من مأكل ومشرب وملبس ومن تلك الفئات “محدودي الدخل، المطلقات، والأرامل”.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث الكثير من الحاصلين على معاش تكافل وكرامة عن موعد الصرف الذي يتم كل شهر من خلال نكاتب البريد أو ماكينات الصرف الألي وللاستعلام اتباع الخطوات الاتية:-





- الدخول على البوابة الالكترونية لوزارة التضامن ( اضغط هنا ).

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- ثم يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي للمستحق.

- وأخيرا الصغط على استعلام.



