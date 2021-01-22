استشاري تغذية علاجية: الإفراط في تناول فيتامين د يسبب مشكلات بالكلى (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، إن الشمس هو مصدر فيتامين دي بالجسم، وبالتالي يجب أن يحرص الإنسان على التعرض لها لتصنيعه بسبب أهميته لكل عناصر الجسم وبخاصة المناعة. 

وحذر جبران في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامي جومانا ماهر، من المبالغة في الحصول على فيتامين "د" بدعوى تقوية المناعة، دون إجراء التحاليل التي تعتبر أساس هذه العملية: "يجب الحصول على الفيتامين تحت إشراف طبي، إذ أن الطبيب هو المنوط بتحديد الجرعة المناسبة، لأنه قد يؤدي إلى ترسب الكالسيوم في الخلايا ما قد يترتب عليه حدوث مشكلات للكلى مثل تكون حصاوي". 

وشرح استشاري التغذية العلاجية، بعض أعراض نقص فيتامين د، قائلًا: "عدم خسارة الوزن، الإرهاق العام، سقوط الشعر، وتقصير الأظافر، وبالتالي يجب عمل التحليل المناسب للاطلاع على النتيجة التي بناءً عليها قد يحصل المريض على الحقن والأقراص أو كليهما، ولو كان الفيتامين قليلًا فإنه لن يجرى زيادة نسبته في الجسم إلا تحت إشراف طبي حتى لو حصل المريض على كل العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين د بكثرة".

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فيتنامين د الشمس استشاري تغذية

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