ضبط 4 متهمين لحيازتهم على المواد المخدرة وسلاح ناري بدمياط

تواصل الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.





وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وبحوزتهم الآتي:





بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

فرد رصاص وطلقة من ذات العيار.

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 23 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الحشيش.

عدد ( 2 ) قطعة سلاح أبيض.

مبالغ مالية.



