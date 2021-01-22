برلماني: معاش العمالة غير المنتظمة يحفظ حق غير القادرين في مستوى معيشة أفضل

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أكد أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تعمل في جميع القطاعات بداية من قطاع المقاولات ومرورًا بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والعاملين بقطاع الزراعة وعمال التراحيل،انتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم، لافتًا إلى أنه رأي وجوب التقدم بمشروع قانون يحفظ لتلك الفئة العاملة حقوقهم الاجتماعية ويضع خطة كاملة لرعايتهم تحت مظلة قانونية. 

وأضاف «محسب»، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الهدف من وراء مشروع القانون توفير معاش لائق لكل من يبلغ سن الستين من العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الاشتراك سيكون من سن 18 سنة إلى 60 سنة وسيتم استثمار وإدارة أموال الاشتراكات من خلال صندوق قائم عليه 13 خبيرًا، لن يتقاضوا أي رواتب من أموال الصندوق مطلقًا.

وأوضح عضو الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أنه وفق لآخر دراسة صدرت عن مجلس الوزراء خلال شهر مارس من العام الماضي 2020، أكدت أن هناك 14 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة وهو ما يمثل 60 مليون مصرى بأسرهم، مؤكدًا أن تلك الأسر تضررت خلال الفترة الأخيرة لعدم وجود مظلة تأمينية تحميهم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار «محسب»، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإطلاق المنح لحماية العملة غير المنتظمة، عقب ما تعرضت له من ظروف بفعل حالة الإغلاق خلال الشهور الأولى من جائحة فيروس كورونا، وجاءت بمثابة الإنقاذ في وقت الحاجة، لذا يجب إصدار تشريع يحفظ حقوق تلك الشريحة الكبيرة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعمهم وضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه عند إدراج مشروع القانون سيتقدم بطلب لرئيس المجلس بعقد سلسلة من الجلسات الاستماع والمناقشة بحضور ممثلين من النقابات العمالية والمهنية، لأخذ آرائهم ومقترحاتهم، بهدف خروج تشريع عادل يحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة ويكون بمثابة مظلة تأمينية لهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نواب العمالة غير المنتظمة السيسي

أخبار تهمك

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من نصف ساعة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يوافق على إعارة زميل صلاح في الشتاء

منذ ساعة و 23 دقيقة

توتنهام يسعى لضم مهاجم ليفربول السابق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ ساعتين

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بعد الخروج المفاجئ من كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

10:59 ص

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»