ضبط 5456 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5456) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2669) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(226) مخالفة السير بدون تراخيص.
(10) مخالفة موقف عشوائى.
(32) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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مخالفات مرورية الداخلية

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