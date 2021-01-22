البورصة اليابانية تتراجع عن ذروة 30 عاما مع تحول التركيز إلى أرباح الشركات

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
تراجعت الأسهم اليابانية عن ذروة 30 عاما يوم الجمعة، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل موسم أرباح الشركات بينما جنى البعض الأرباح بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة قادتها آمال بتحفيز ضخم في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.44 بالمئة إلى 28631.45 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1856.64.

وفي الجلسة السابقة، أغلق المؤشر عند أعلى مستوى في 30 عاما بفضل التفاؤل بأن خطة تحفيز ضخمة للرئيس الأمريكي جو بايدن ستعزز النمو.

وانخفضت الأسهم الآسيوية عن مستويات قياسية إذ سحب المستثمرون بعض الأموال من السوق بعد ارتفاع في الآونة الأخيرة مدفوع بالتحفيز.

وأغلق سهم وكالة الإعلانات دنتسو جروب منخفضا 2.19 بالمئة بعد أن ذكرت تايمز في وقت سابق من الجلسة أن الحكومة اليابانية خلُصت على نحو غير علني إلى أن الألعاب الأوليمبية في طوكيو ستلغى. ونفت الحكومة التقرير بشدة.

وهبط سهم نيبون ستيل 3.51 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لتعزيز حصتها في طوكيو روب عبر عرض عطاء عام.

وقفز سهم طوكيو روب 28 بالمئة إلى الحد الأقصى للارتفاع بعد أن توقفت التعاملات عليه في وقت سابق من الجلسة بسبب تخمة من العروض.

وقفز سهم شيسيدو 4.33 بالمئة بعد أن قالت شركة مستحضرات التجميل إنها تجري محادثات لبيع نشاطها للشامبو ومنتجات العناية بالجلد إلى شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز.

وزاد سهم باناسونيك 3.28 بالمئة بعد أن رفعت مورجان ستانلي إم.يو.إف.جي سيكيوريتيز السعر المستهدف للسهم إلى 1700 ين من 1400.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بورصة طوكيو الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسهم اليابانية

أخبار تهمك

ليفربول يوافق على إعارة زميل صلاح في الشتاء

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

توتنهام يسعى لضم مهاجم ليفربول السابق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الكشف عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بعد الخروج المفاجئ من كأس إسبانيا

منذ ساعتين

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نيكي ينخفض مع تراجع أسهم شركات تركز على الصين

أسهم اليابان تغلق مستقرة .. وسهم شيسيدو يرتفع 5.6%

بورصة طوكيو تسجل أعلى مستوى في 4 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الجمعة

انخفاض المؤشرات اليابانية بعد ارتفاعها لأعلى مستوى في شهر

البورصة اليابانية تسجل أول انخفاض أسبوعي في شهر أبريل

البورصة اليابانية ترتفع بفضل آمال بشأن اتفاق أمريكي صيني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

10:59 ص

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»