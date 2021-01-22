مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-



ضبط (1291) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (2،76 طن "مصنعات لحوم) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية



ضبط (1،85 طن "رنجة – ملح طعام") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسماك المملحة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



ضبط (2،8 طن سلع غذائية "مكرونة - زيت طعام") معبأة داخل عبوات تم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (1،55 طن "سكر حر – عسل أسود") مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ (533،012 جنيه).



ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ (413،166 جنيه).



ضبط (55000 قطعة "كمامة طبية" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 8 ماكينة تصنيع – 25 كيلو جرام "أستك" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ) وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



ضبط (2،5 طن أعلاف حيوانية) غير صالحة للإستهلاك الحيوانى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية) بمحافظة الغربية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

