ميكانيكي كفيف: الناس واثقة فيا.. وعدد الزبائن بيزيد

قال عبده حجازي، كفيف يعمل ميكانيكي، البالغ من العمر 37، بمحافظة المنوفية، إنه فقد بصره في سن الـ27 عاما من عمره، بعدما أصيب بضمور بالعصب البصري، وبالرغم من ذلك أصبح ميكانيكي.





وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد كشك، ببرنامج "خبلانة" المذاع عبر راديو معاك قائلًا: "دي كانت شغلاتي مع الإدارة ورغبتي في عدم جلوسي في المنزل، والناس واثقة فيا وبتيجيلي عشان أصلح التكاتك والموتسيكلات، والناس تقبلوني بالعكس العدد زاد كمان".





وأضاف، أنه سيظل في مهنته كميكانيكي حتى الموت، فهي مهنته التي اكتسبها من الصغر وحتى الآن، متابعًا: "هو دا الوضع الموجود".



