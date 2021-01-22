من خير قضاة مجلس الدولة..المستشار محمد خفاجى يرثى المستشار عبده كرسوع شقيق الأمين العام لمجلس الدولة

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
هدير حمزة



فقدت أسرة مجلس الدولة أحد رجالها اليوم، وهو المستشار عبده محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة التعليم، وشقيق المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس.

وقد ودع قضاة مجلس الدولة وزملائه ومحبيه الفقيد فى جنازة عقب صلاة الجمعة اليوم ببرج رشيد مركز رشيد بمحافظة البحيرة، والفقيد من مواليد 26 يونيو 1961 وقد اقتصر واجب العزاء على تشييع الجنازة نظرا للظروف الراهنة.

وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الفقيد رحمة الله عليه من خريجى حقوق الإسكندرية دفعة 1983 وكان زميلى فى الدراسة، عرفته هادئًا، متسامحًا، راضيًا، قنوعًا، ملتزمًا بانسانيته ودينه وواجباته القضائية، وشهدته قدوة ونموذجا لشباب القضاة ومثلًا يحتذى في البساطة والوداعة وسمو الأخلاق وطهارة النفس ونقاء القلب، وكان من خيرة قضاة مجلس الدولة سموا وطيبة وتواضعًا، ومثالًا لقيم المحبة والخير والانتماء الذى يمنح الإنسان إحساسًا بالعزة والكرامة والشرف والنزاهة.

ويختتم الدكتور محمد خفاجى رثائه كم هي قاسية لحظات الحزن والوداع والفراق التى تختزن في القلب والذاكرة، ونحن نودع واحدًا من جيل القضاة المؤمنين بالرسالة القضائية العظيمة، تاركًا سيرة عطرة وروحًا نقية، وميراثًا قيما من المثل النبيلة، يعز علينا فراقك، في وقت نحتاج فيه الى أمثالك من القضاة الأوفياء المخلصين الصادقين، ومهما كانت كلماتى وحروفى حزينة باكية، لن نوفيك حقك لما قدمته لبلادك من جهد وتفانٍ في سبيل رسالة العدالة.


أخبار تهمك

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توتنهام يسعى لضم مهاجم ليفربول السابق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الكشف عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بعد الخروج المفاجئ من كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يوافق على إعارة زميل صلاح في الشتاء

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ ساعتين

الزمالك يحتج على قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ أقل من نصف ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

12:01 م

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

10:59 ص

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»