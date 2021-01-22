يوم صقيع.. ٧ طرق سهلة للشعور بالدفء

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

تسود حالة من الصقيع اليوم الجمعة في البلاد وفقا لما أعلن عنه مسئولي الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى بحث المصريين عن طرق التدفئة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة معتدل نهارا القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، باستثناء جنوب سيناء سيكون باردا.


ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 ـ 09 درجة، والإسكندرية بين 18 ـ 11، ومطروح بين 17 ـ 10، وسوهاج بين 21 ـ 06، وقنا بين 22 ـ 08 درجة، وأسوان بين 25 ـ 09 درجة مئوية.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الشعور بالدفء:

- ارتدي المزيد من الملابس والجوارب والأحذية المنزلية، ويجب وجود بطانيات إضافية لتدفئة الأرجل أثناء النوم.

- يجب وضع سجادة في وسط غرف النوم بالمنزل والمطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة.

- يجب إغلاق الأبواب أثناء إشعال المدفأة في المنزل لإبقاء الهواء الساخن في الغرفة.

- يجب اغلاق الغرف غير المستخدمة لنشر الدفء داخل منزلك، لأن هذا يمنع تحرك الهواء البارد في باقي المنزل ويساعد على تركز الهواء الساخن في مساحة واحدة.

- يجب إدراج الفلفل الحار في الأطعمة لأنه يحتوي على مركب كيميائي يدعى كبخاخات لديه القدرة على تحفيز التوليد الحراري مباشرة، وهي عملية تقوم من خلالها خلايا الجسم بتحويل الطاقة إلى حرارة، كبخاخات يطلق مستقبلات موجودة في الخلايا العصبية الحسية، ويخلق احساس كبير بحرارة الجسم.

- يقوم الطعام الحار بتسخين الجسم بدرجة كبيرة، ولذلك يمكن وضع بعض الإضافات الحارة للأطباق ولكن دون الإكثار منها، وخاصةً الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالمعدة مثل القرحة، لأن الأطعمة الحارة ستؤدي إلى تفاقم المشكلة.

-  الزنجبيل من المشروبات المولدة لحرارة الجسم، وذلك بفضل نكهته الحارة، كما أنه يساعد في تخفيف الشعور بآلام الرأس وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

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