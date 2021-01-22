تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل لحيازته على أوراق مالية مقلدة بالزاوية الحمراء.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء عدد (2) هاتف محمول وقدم له مبلغ مالي " عملات مقلدة".





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة")، وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من ( صاحب مقهى - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) "جارى تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين، كما أضاف بأنه كان فى سبيله لشراء عدد (2) هاتف محمول المشار إليهما بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.



