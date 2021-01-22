الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:01 م
صلاح محسن
صلاح محسن
علي خلاف
يرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في بقاء مهاجمه صلاح محسن في الموسم الجاري، بعد رغبته في الرحيل للحصول على فرصة المشاركة.

مصير صلاح محسن مع الأهلي
كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر طلب من صلاح محسن بشكل رسمي، البقاء مع الفريق في الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وعد صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بالحصول على الفرصة بالفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تلقى عروضا فى الساعات الماضية، من جانب إنبى وسموحة للحصول على خدماته، في الميركاتو الشتوي الجاري.

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