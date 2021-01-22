مورينيو يستهدف التعاقد مع نجم ساوثهامبتون

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:01 م
مورينيو
مورينيو
علي خلاف
تحدث تقرير صحفي إنجليزي، عن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام في تدعيم صفوفه بضم مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مورينيو يستهدف ضم داني إنجز
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن توتنهام يستهدف التعاقد مع مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ساوثهامبتون داني إنجز، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن داني إنجز، ينتهي عقده مع ساوثهامبتون في صيف 2022، وبالتالي فإن الصيف المقبل، هو أفضل توقيت لبيعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، معجب بشكل كبير بإنجز بعد أن سجل 27 هدفًا في البريميرليج منذ انطلاق الموسم الماضي.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي ساوثهامبتون يرغبون في الإبقاء على إنجز فترة أطول من خلال تجديد عقده، ومنحه أعلى راتب في الفريق.

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مورينيو ساوثهامبتون رياضة داني انجز اخبار الرياضة

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