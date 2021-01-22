ليفربول يوافق على إعارة زميل صلاح في الشتاء

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، من بيع مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع أوريجي من ليفربول، على سبيل الإعارة، وأبرز تلك الأندية فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ليفربول لا يمانع إعارة أوريجي إلى إنتر ميلان، حتى نهاية الموسم في ظل تراجع مستواه مع الفريق.

ويرغب إنتر ميلان في التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلًا للثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، ووقع اختيار أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري على أوريجي.

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ليفربول زميل صلاح اوريجي

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