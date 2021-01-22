حملات أمنية مُكثفة على الطرق والمحاور لضبط السائقين المتعاطين للمواد المخدرة

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة – المنوفية – الدقهلية - الغربية – الشرقية - بورسعيد- الإسماعيلية – الفيوم – الأقصر - أسوان ) عن فحص (506) حالة بين السائقين تبين إيجابية (23) حالة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.

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حملات أمنية مُكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة

حملات أمنية مُكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة

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