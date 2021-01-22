بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:01 م
بدر بانون
بدر بانون
محمد الصو
خرج المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، والتي أقيمت أمس بالدوري العام.

وجاء استبعاد بانون من مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، بعد إصابته بنوبة برد شديدة والاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقرر الجهاز الطبي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، خضوع اللاعب لمسحة طبية عاجلة خلال الساعات المقبلة، من أجل التأكد من سلامته.

ويرفض أبوعبلة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية قبل ظهور نتيجة المسحة الطبية، والتعامل معه على أنه مصاب كورونا، خوفًا من الاختلاط باللاعبين.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة 48 ساعة، قبل العودة للتدريبات يوم الأحد استعدادًا لمواجهة بيراميدز سبورت، بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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