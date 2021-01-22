الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى التصدى للجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع)

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى التصدى للجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة لأحد الأشخاص على إحدى المواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الإستعداد لممارسة الفجور.
عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها.. كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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