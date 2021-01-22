الكشف عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بعد الخروج المفاجئ من كأس إسبانيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بعد الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس إسبانيا.


وخسر ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره ألكويانو ، والذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، ليودع مسابقة كأس ملك إسبانيا.


وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك اتجاه داخل ريال مدريد، للإطاحة بالفرنسي زين الدين زيدان، قبل موقعه دوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا.


وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد ظهر هذا الموسم بمستوى ضعيف للغاية في أكثر من مناسبة، ما جعل الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.


وأشارت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد يتخذ إجراءً بشأن مستقبل زيدان، عقب مباراة ديبورتيفو ألافيس المقبلة في الدوري الإسباني، حال تعثر الفريق، وقد يكون راؤول جونزاليس مدرب شباب الفريق الملكي، هو الأقرب لخلافة زيدان.

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