إسهامات العرب في تاريخ الفلسفة بثقافة الفيوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث تستمر فعاليات معرض الكتاب المقام بقصر ثقافة الفيوم لليوم التاسع على التوالي، وعلى هامش المعرض أقيمت محاضرة بعنوان "إسهامات العرب في تاريخ الفلسفة" ألقاها د. نضال السيد، تحدث عن تاريخ الفلسفة وعن اسهامت العرب في تاريخ الفلسفة والتجارب الفلسفية بداية من عصر محمد علي باشا حتى الآن، كما عقدت أمسية شعرية لشعراء نادي أدب القصر أدارها عصام الزهيري شارك فيها أحمد عبد القادر، محمد عرب صالح، محمود جلال، محمد فتحي، تخللها أغاني للفنان عهدي شاكر.



تواصل مبادرة صنايعية مصر أعمال الورش التي تقدمها للمتدرببن والمقامة بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية بالهيئة، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "أزمة العلاقات الاجتماعية في المجتمع المصري" ألقاها الشيخ جمال ربيع، تناول دور المدرسة في تربية النشىء، كما عقدت محاضرة بعنوان "الاستقرار الاجتماعي والأمني" ألقاها الشيخ  أحمد الشافعي، تحدث عن أهمية ذلك النوع من الاستقرار ومخاطر فقدانه. 



نظم بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "دور الشرطة فى الحفاظ على الأمن والاستقرار" ألقاها الشيخ محمد عبد الغني، كما قدمت مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان "خلق التسامح" حاضرها محمد نادي، تحدث فيها عن ضرورة اتصاف الفرد بتلك السمة النبيلة، بينما عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية" ألقاها منصور مبروك، تحدث فيها عن أضرار الهجرة غير الشرعية وأنها تعتبر بمثابة انتحار وليس البحث عن الرزق.

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