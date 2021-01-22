"اشتية" يدين اعتداءات المستوطنين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
وكالات

دان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اعتداء المستوطنين المنظم الذي استهدف حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين على الطرق الرئيسية بالضفة، أمس الخميس، وتسبب بإصابة عدد منهم بجروح.

 

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "إدانة تلك الاعتداءات، التي تجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال، والعمل على وقفها فورا، واتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة للجم شهوة التوسع الاستيطاني التي تسارعت خلال اللحظات الأخيرة من عمر إدارة ترامب، التي شرعنت الاستيطان ومنحته الضوء الأخضر".

 

وطالب اشتية "أن تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على تطبيق القرار الأممي رقم 2334 الذي دان الاستيطان وطالب بوقفه باعتباره يقوض حل الدولتين".

 

كما طالب رئيس الوزراء، الأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى "وضع المستوطنين المتورطين بتلك الأعمال الإرهابية على قوائم المنع من السفر، وعدم السماح لهم بالتنقل بين العواصم العالمية".

 

وأشاد اشتية باللجان الشعبية في المدن، والقرى، والمخيمات، والبلدات، والخرب، "التي تتصدى يوميا لإرهاب المستوطنين المنظم"، داعيا سكان المناطق المستهدفة إلى التصدي للمستوطنين، وحماية عائلاتهم وأراضيهم من تلك الاعتداءات المدانة.

 

وأفادت مراسلة روسيا اليوم  بإصابة طفل فلسطيني بجروح متوسطة، أمس الخميس، بعد أن هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارة فلسطينية شرق رام الله، ضمن سلسلة اعتداءات، موضحة أن الطفل المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل اعتداءات أخرى متنوعة نفذها مستوطنون في بلدتي اللبن الشرقية وبورين بجنوب نابلس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستوطنين صهاينة فلسطين رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية

أخبار تهمك

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ ساعتين و 17 دقيقة

توتنهام يسعى لضم مهاجم ليفربول السابق

منذ 38 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

اغتصاب جماعي لمضيفة طيران فلبينية قبل قتلها (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 13 ساعة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بعد الخروج المفاجئ من كأس إسبانيا

منذ ثلث ساعة

سانت اتيان يدق باب الزمالك من جديد لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فلسطين تحذر من مخاطر "انفجار" ميليشيات المستوطنين في الضفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال

فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف اعتداءات "عصابات المستوطنين"

500 اعتداء للمستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين في 2018

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين وآخرون يحرضون على قتل أبومازن

الخارجية الفلسطينية تدين التغول الاستيطاني للاحتلال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 ص

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

09:59 ص

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

10:59 ص

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»