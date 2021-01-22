مؤجل.. الثروة السمكية تطلق تحذيرا بسبب أحد أنواع الأسماك: "الملي منه قاتل" (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عاطف صلاح، مدير عام إدارة المصايد بهيئة الثروة السمكية، إنهم اطلقوا عدد من التحذيرات بشأن اصطياد أو تداول سمك القراض في الأسواق، حيث أنه من أخطر أنواع الأسماك السامة.

وأشار "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن أقل من 1 مللي جرام من سمكة القراض يتسبب في قتل الإنسان، موضحا أنها سمكة عظمية بها فك علوي وسفلي، لافتا إلى أن التعامل مع سمكة القراض يجب أن يكون بطريقة خاصة جدا نظرا لوجود السم في كل أجزائها.

وأضاف أن هناك تحذيرات قوية جدا لمنع استخدامها، وهناك قرارات بمنع صيدها وتداولها في الأسوق، منوها بأنهم بصدد وضع خطة مع وزارة البيئة لإدارة سمكة القراض والاستفادة منها، معلقا: "محدش يشتريها في بيته أو ياكلها".

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