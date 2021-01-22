قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:59 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
أعرب رامي ربيعة نجم دفاع الأهلي عن استيائه الشديد وذلك عقب استبعاده من قائمة المارد الأحمر في مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت أمس الخميس.

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب السلام.

ويدرس نجم دفاع الأهلي عقد جلسة مع الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك لمعرفة سبب استبعاده من الحسابات الفنية للمدير الفني الجنوب أفريقي خلال الفترة الماضية.

واتخذ موسيماني قرار في الآونة الأخيرة بالاعتماد على الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف في مركز المساك.

ويعتبر رامي ربيعة من العناصر الهامة والأساسية في صفوف الفريق قبل تعاقد الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة رامي ربيعة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

سانت اتيان يدق باب الزمالك من جديد لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب: أهم أزمة تواجه ليفربول خط الهجوم المعطل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الكشف عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بعد الخروج المفاجئ من كأس إسبانيا

منذ 19 دقيقة

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

توتنهام يسعى لضم مهاجم ليفربول السابق

منذ 36 دقيقة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

الأهلي يجهز عرضا لضم سيرينو في الميركاتو الشتوي

الأهلي يحسم مصير أجايي

نجم الأهلي السابق: موسيماني سيدمر محمد شريف نفسيًا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 ص

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

09:59 ص

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

09:30 ص

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

10:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»