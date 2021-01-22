سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية وسط تواجد أمني.

وانتظمت حركة المرور أعلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر إلى ميدان لبنان.


وشهد شارع فيصل سيولة مرورية من المريوطية نحو كوبري فيصل وشارع السودان، كذلك الأمر في شارع الهرم حيث كانت حركة السير منتظمة في الاتجاهين.

كما انتظمت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى رمسيس.



وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظاما في حركة المرور.

كما شهد ميدان مصطفى محمود إنسيابا في حركة المروو من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وظهر انسياب في حركة السيارات أعلى الدائري المتجه من التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

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