ضبط طن دواجن غير صالحة للإستهلاك بمدينة قنا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين قامت بحملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات بمدينة قنا أسفرت عن ضبط ١ طن دواجن مذبوحة بالمخالفة للقرار ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ وتم تحرير محضر بالمخالفة.

‫وذكر الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى ان الحملة نجحت ايضا فى تحرير محضرين لذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدا على استمرار الحملات التفتيشية لمنع أي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى وضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

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