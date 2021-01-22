3 تحركات جديدة لماراثون تلقيح المصريين ضد كورونا

Advertisements



اتخذت مؤسسات الدولة خلال الساعات الأخيرة عدة تحركات جديدة من أجل إنطلاق عمليات تلقيح المصريين ضد فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم.





الأحد.. الطواقم الطبية

بداية من الأحد المقبل، تبدأ وزارة الصحة تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل على أن تكون تلك التطعيمات اختيارية للطواقم الطبية وبالمجان، خاصة أنهم خط الدفاع الأول من إصابات كورونا.



حملات التطعيم.. خلال يناير

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه في القريب العاجل ستبدأ حملات التطعيم بلقاحات كورونا قبل نهاية يناير الجارى، مؤكدا أن التطعيم يبدأ خلال شهر يناير بالأطقم الطبية والمعتمد فى مصر هو الأولوية.





وفي تصريحات تليفزيونية، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك تفاوض مع عدد من الشركات التى تنتج اللقاحات.



تجهيز مقرات للتلقيح

ومؤخرا، خصصت وزارة الصحة المصرية 34 مقرا في مختلف محافظات مصر لحقن المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادا لعمليات تلقيح المصريين ضد كورونا.



وحددت الوزارة الأولوية لتوزيع اللقاحات في مستشفيات العزل، ثم مستشفيات الصدر والحميات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا، ومستشفيات فرز حالات كورونا، ثم بعد ذلك مرضى الفشل الكلوي، والأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".