الصحة العالمية تكشف كارثة قد يتعرض لها العالم بسبب توزيع لقاحات كورونا (فيديو)



وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل، واستئثار الدولة الغنية به، سيصيب العالم كله بمشكلة كبرى، حيث لن نستطع القضاء على الفيروس.



وأضاف أن الفيروسات كائنات ذكية، قادرة على التحور، حيث إذا استمر انتقاله في الدول التي لم تتلقى اللقاح بنسبة كبيرة قد تستمر التحورات وقد تظهر سلالة جديدة لا تستجيب للقاح وتنتقل إلى الدول التي انهت عملية اللقاح، ومن ثم من مصلحة الدول الغنية ألا تستأثر بالنسبة الأكبر من اللقاح.

