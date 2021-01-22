"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
يخطط مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع كريم فؤاد ظهير الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

الأهلي يبحث التعاقد مع كريم فؤاد 

كشف مصدر داخل الأهلي عن نية مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأحمر برئاسة محسن صالح، في التعاقد مع كريم قؤاد لاعب إنبي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترغب في رحيل صلاح محسن إلى إنبي مع إعارة لاعب أخر من شباب الأهلي لإنبي لمدة موسم ونصف، للتعاقد مع كريم فؤاد في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأتم المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيحسم خلال الفترة المقبلة رأيه بشأن بشأن رحيل صلاح محسن وضم كريم فؤاد في الانتقالات الشتوية الجارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريم فؤاد صلاح محسن صفقة من ذهب رياضة انبي الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان

منذ أقل من ساعتين

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ أقل من ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ 18 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب: أهم أزمة تواجه ليفربول خط الهجوم المعطل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

مولود جديد يهدد انتقال نجم برشلونة إلى الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

سانت اتيان يدق باب الزمالك من جديد لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

09:30 ص

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

09:59 ص

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»