مسؤول تشغيل بمحطة بنبان: 15 مليون مواطن مصري يستفيدون منها (فيديو)



وأضاف "سليم" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "ما يقرب من 15 مليون مواطن مصري يستفادون من القدرة الإنتاجية لهذا المشروع، أي أنها تمثل نحو 80% من السد العالي، لذلك نقول دائمًا إننا نبني سد عالي جديد في صحراء بنبان".



وتابع، أن هذا المشروع أثر بشكل كلي على البنية التحتية في محافظة أسوان، إذ أننا خلقنا فرصة جديدة للطلاب والطالبات والخريجين من أجل التعلم والتدرب فيه، كما أنه خلق فرصًا جديدة في التعليم على مستوى الطاقة المتجددة، إذ أصبح هذا المجال مليئًا بالتخصصات، وكل ذلك جرى بناؤه على هذا المشروع.



من جهتها قالت آلاء جميل مسؤولة بقسم الصحة والسلامة المهنية في مشروع بنبان، إنه لا يوجد أي فرق في الخبرات التي يكتسبها الرجال والنساء في المشروع، مؤكدة أن المرأة الصعيدية أصبحت تتمتع بالقدرة التي تجعلها تستطيع أن تعمل في هذا المشروع وأن تتواجد وسط الذكور، وأشارت إلى أن كل موقع من مواقع المشروع يتضمن طاقم كامل لقسم الصحة والسلامة المهنية للإشراف على صحة العاملين لمواجهة أي شيء يسبب لهم أي مشكلة صحية أو اجتماعية لهم حفاظا على إنتاجية المشروع.



قال المهندس محمد سليم مسؤول تشغيل وصيانة الطاقة الشمسية بمشروع محطة بنبان، إن الجو المعتدل لمحافظة أسوان أهلها إلى تدشين هذا المشروع، مشددًا على أنه يمثل إنجازًا قوميًا لهذا القرن بعد إنجاز السد العالي في القرن الماضي، إذ يخدم أكثر من 2 مليون وحدة سكنية واجتماعية.