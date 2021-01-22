مسؤول تشغيل بمحطة بنبان: 15 مليون مواطن مصري يستفيدون منها (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد سليم مسؤول تشغيل وصيانة الطاقة الشمسية بمشروع محطة بنبان، إن الجو المعتدل لمحافظة أسوان أهلها إلى تدشين هذا المشروع، مشددًا على أنه يمثل إنجازًا قوميًا لهذا القرن بعد إنجاز السد العالي في القرن الماضي، إذ يخدم أكثر من 2 مليون وحدة سكنية واجتماعية.

وأضاف "سليم" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "ما يقرب من 15 مليون مواطن مصري يستفادون من القدرة الإنتاجية لهذا المشروع، أي أنها تمثل نحو 80% من السد العالي، لذلك نقول دائمًا إننا نبني سد عالي جديد في صحراء بنبان". 

وتابع، أن هذا المشروع أثر بشكل كلي على البنية التحتية في محافظة أسوان، إذ أننا خلقنا فرصة جديدة للطلاب والطالبات والخريجين من أجل التعلم والتدرب فيه، كما أنه خلق فرصًا جديدة في التعليم على مستوى الطاقة المتجددة، إذ أصبح هذا المجال مليئًا بالتخصصات، وكل ذلك جرى بناؤه على هذا المشروع. 

من جهتها قالت آلاء جميل مسؤولة بقسم الصحة والسلامة المهنية في مشروع بنبان، إنه لا يوجد أي فرق في الخبرات التي يكتسبها الرجال والنساء في المشروع، مؤكدة أن المرأة الصعيدية أصبحت تتمتع بالقدرة التي تجعلها تستطيع أن تعمل في هذا المشروع وأن تتواجد وسط الذكور، وأشارت إلى أن كل موقع من مواقع المشروع يتضمن طاقم كامل لقسم الصحة والسلامة المهنية للإشراف على صحة العاملين لمواجهة أي شيء يسبب لهم أي مشكلة صحية أو اجتماعية لهم حفاظا على إنتاجية المشروع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بنبان اسوان

أخبار تهمك

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ أقل من ساعة

بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

سانت اتيان يدق باب الزمالك من جديد لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب: أهم أزمة تواجه ليفربول خط الهجوم المعطل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ ساعة و 20 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ ثلث ساعة

مولود جديد يهدد انتقال نجم برشلونة إلى الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تولد ما يولده السد العالي على نهر النيل.. مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان × 10 معلومات

فرج عامر عن دخول مصر في عصر إنشاء محطات الطاقة الشمسية:"إنجاز تاريخي"

أول مهندسة تعمل في محطة للطاقة الشمسية: مشروع بنبان يساوي السد العالي

يضم 32 محطة شمسية.. كل ما تود معرفته عن مشروع بنبان بأسوان

ديفيد مالباس: مشروع بنبان تجربة نجاح يمكن تكرارها في قطاعات أخرى

رئيس البنك الدولي: إصلاحات مصر في مجال الطاقة فتحت باب أقوى لاستثمارات القطاع الخاص

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

09:30 ص

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

09:59 ص

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»