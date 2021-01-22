الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 9

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 22 يناير 2021، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد





ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة تسجل القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.



