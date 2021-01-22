توقعات الأبراج.. حظك اليوم الجمعة 22 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الجمعة 22 يناير 2021.

برج الحمل





اهتمام بعض الأشخاص بك اليوم ودعمهم المتواصل لك سيكون له تأثير حسن على حياتك عموما. ربما تحقق تغييرا ملموسا في حياتك فقط بمساعدة بسيطة من أحد الأصدقاء. السفر للخارج أو القيام بشيء مختلف سينعش حياتك. هذه المرحلة الجديدة من حياتك ستكلفك الكثير، ولكن لحسن الحظ أنت لست ماديا، ولذلك ستنفق دون قيود في سبيل تحقيق أحلامك.





برج الثور





هناك شخص ما لديه بعض المعتقدات يحاول أن يغير أفكارك، فلا تجعله يأخذ هذه الفرصة. إذا كنت تميل إلى التحدث عن الدين، فلابد أن تختار موضوعا مهما وتتحدث عنه. من الأفضل أن تتحدث عن موضوعات عامة كالطبيعة والموسيقى والفن وما إلى ذلك.





برج الجوزاء





يوم رائع جدا ومفاجآته ثمينة وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحسّن للمشاركة في المشاريع بعزيمة وتفاؤل. تشعر بسعادة وقناعة بالتقدم الذي حققته مع الشريك فيتقرب منك أكثر فأكثر. العمل لساعات إضافية قد يحقيق المزيد من الدخل لكنه ينعكس سلباً على وضعك الصحي.





برج السرطان





أنت لطيف جدا اليوم وحساس وسريع البديهة، ولكن اليوم ستكون أكثر لطفا مع من حولك. تعلقك ببعض الأشخاص قد يجعلك أقرب إليهم من أنفسهم لدرجة أنك ستعرف ما يدور بخواطرهم. اهتم بالأنشطة الإبداعية، وبالتحديد الكتابة، لأنها ستكون لصالحك.





برج الاسد





حاول أن توفر أموالك حتى لا تحتاج إلى الاقتراض من الآخرين. لا تكن أحمق وتفكر في الترفيه عن نفسك دون التفكير في توافق ذلك مع ميزانيتك، ستتراكم الديون عليك فكن حذرا. لن يمهلك المقرضون وقتا طويلا حتى ترد لهم هذا الدين.





برج العذراء





كن حذرا وتجنب الانفعال والعصبية والحدة في التعامل مع الأشخاص الذين لا يتوقعون منك ذلك. كن لطيفا وراع مشاعر الآخرين. تجنب المزاح بطريقة ساخرة. لا يقدر الناس الشخص التافه كثير المزاح والضحك. ابذل قصارى حتى تظهر أفضل ما لديك من خصال.





برج الميزان





كثرة المجاملات قد تجعلك تشعر بالراحة والسعادة. قد لا تحتاج أي شيء اليوم سوى الشعور بالحب والود والإعجاب من شخص ما. احترس ممن يخدعونك بالكلام والثناء الحسن. قد تستاء من عدم اهتمام من حولك بك ولكن هذا أمر مؤقت.





برج العقرب





تحصل اليوم على مبلغ من المال من مصدر غير معلوم. ربما تنفق هذا المبلغ في مشروع ما وتستغله في حياتك المهنية. وربما تستثمره أو تقوم بشراء بعض المواد أو الخامات اللازمة لمشروعاتك الخاصة. تتمتع بإيجابية عالية وبثقة في النفس.





برج القوس





تشعر أنك بحاجة ماسة إلى شيء ما، ولكنك لا تستطيع تحديد هذا الشيء بالضبط! هناك شخص ما قريب منك يستطيع أن يحل هذه المشكلة أو هذا اللغز، ولكنه من المستحيل أن يكشف لك سر الحل. هذا الموقف البالغ الصعوبة قد يكون سببا في شعورك بخيبة الأمل.





برج الجدي





من المتوقع أن تفكر اليوم في كتابة قصة ما وعلى الأرجح فإن هذه القصة تتعلق بمهنتك. قد تتحدث في هذه القصة عن الزملاء أو الأصدقاء. قد تتدخل في نقاشات مع هؤلاء الأصدقاء أو الزملاء أو الحبيب أو مجموعة من الأطفال ولذلك سيمتلئ عقلك بالأفكار الجديدة. ننصحك بالمشاركة في أي حدث رياضي.





برج الدلو





لقد أوشكت على تحقيق حلمك الذي انشغلت به الفترة الماضية. لم تلتق بالأصدقاء منذ قترة طويلة ولذلك قد يدعوك أحدهم لتناول العشاء معه. ستشعر بالسعادة عندما تلتقي بهم، وربما يخبرك أحدهم بأخبار سارة. تشعر بالسعادة فقط لرؤيتهم ولن تتركهم حتى تعدهم برؤيتهم مرة أخرى قريبا.





برج الحوت





تتناقش مع الحبيب اليوم في العديد من الموضوعات بداية من الحياة المهنية مرورا بهوايتك ورياضتك المفضلة. ربما تحظى بمعرفة بعض المعلومات الجديدة التي تدفعك إلى اكتشاف المزيد. يوم مناسب جدا لتوقيع عقد أو اتفاقية جديدة.



