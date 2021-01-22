الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة والعظمى 19 (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري، وسيكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية ودافئًا على جنوب الصعيد، وأن يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد، أن تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والتي تؤدي من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 19 والصغرى 9
الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11
مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 10
بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11
دمياط العظمى 18 والصغرى 11
الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10
السويس العظمى 19 والصغرى 10
العريش العظمى 17 والصغرى 10
طابا العظمى 17 والصغرى 10
سانت كاترين العظمى 12 والصغرى 0
شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 12
الغردقة العظمى 21 والصغرى 12
الفيوم العظمى 18 والصغرى 5
بني سويف العظمى 18 الصغرى 5
المنيا العظمى 19 والصغرى 4
أسيوط العظمى 18 والصغرى 5

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