بتكوين تتجه لتسجيل أسوأ خسارة أسبوعية في شهر

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر

تذبذبت بتكوين الجمعة 22 يناير وتتجه صوب أسوأ انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر أيلول، إذ أدت المخاوف بشأن التنظيم وارتفاعها الزائد إلى تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.
 
وانخفضت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم ما يزيد عن 5% إلى أدنى مستوى تقريبا في ثلاثة أسابيع عند 28 ألفا و800 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن تستقر قرب 32 ألفا. وخسرت العملة 11% منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ تراجعت 12% في سبتمبر أيلول.
 
وتُتداول بتكوين منخفضة ما يزيد عن 20% عن مستواها القياسي المرتفع البالغ 42 ألف دولار الذي بلغته قبل أسبوعين، لتتكبد خسائر في ظل تنامي المخاوف من أنها واحدة من بين عدد من فقاعات الأسعار وفي الوقت الذي تسترعي فيه العملات المشفرة انتباه الجهات التنظيمية.
 
وانخفضت ثاني أكبر العملات المشفرة الإيثريوم في البداية لأدنى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة قبل أن ترتفع 6% في أواخر الجلسة الآسيوية إلى 1177 دولارا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر عملة البتكوين سعر بتكوين بتكوين العملات المشفرة العملات الرقمية

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ ساعة و 20 دقيقة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب: أهم أزمة تواجه ليفربول خط الهجوم المعطل

منذ ساعة و 20 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ ثلث ساعة

سانت اتيان يدق باب الزمالك من جديد لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يعاود التفكير في هذا اللاعب لضمه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مولود جديد يهدد انتقال نجم برشلونة إلى الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كوورنا و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تهبط 2% وتسجل أكبر خسارة في 7 اسابيع

انخفاض حاد في أسعار "بتكوين" مع تزايد التدقيق بشأن العملات المشفرة

أسعار الذهب تستقر بعد ملامستها أدنى مستوى فى أسبوع

الدولار يتخلى عن مكاسبه يتراجع مقابل عملات منتجي النفط

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-9-2020.. المعدن الأصفر يقترب من تحقيق خسائر أسبوعية

إستقرار سعر الدولار واليورو يتقترب من أدنى مستوى في 4 أسابيع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

09:30 ص

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

09:59 ص

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد حال رحيل زيدان

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»