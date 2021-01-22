نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين و مالك شركة إليفين للتسويق الرياضي، عن مفاجأة كبيرة بشأن صفقة انتقال والتر بواليا إلى صفوف النادي الأهلي.





وكان النادي الأهلي نجح في ضم والتر بواليا، بشكل رسمي في انتقالات يناير الجاري، قادما من صفوف الجونة.

وأشار نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أنه لم يكن طرفًا في صفقة انتقال والتر بواليا إلى النادي الأهلي.





وأكد أنه عرض والتر بواليا على النادي الأهلي، قبل انتقاله إلى صفوف الجونة، إلا أن مسئولو الأهلي رفضوا ذلك، مشيرا إلى أن اللاعي فضل عرض الأهلي على العديد من العروض الخليجية.





وواصل، " الأهلي والجونة حققا الاستفادة المطلوبة من سياسة الاعارات بين الفريقان".



