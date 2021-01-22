وكيل مجلس النواب يطالب بوضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي.. (فيديو)

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طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي، حسبما ذكر الإعلامي محمد جاد.



واستعرض جاد خلال تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، كلمة النائب أبو العينين أمام الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس أثناء الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.



وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مصر دولة شابة لديها كل المقومات التي تقدم أمثال محمد صلاح وغيره.



ووجه أبو العينين، سؤالًا لوزير الشباب والرياضة، بشأن القصور في مراكز الشباب، في القرى بالدلتا والصعيد، ونقص وتهالك المعدات والصالات الرياضية، ونقص المدربين، لافتا إلى أن أبنائنا في القرى والصعيد ثروة قومية، ونريد استثمارها، ووضعها على خريطة الاستثمار الرياضي العالمي.

