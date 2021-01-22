كلوب: أهم أزمة تواجه ليفربول خط الهجوم المعطل

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:30 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
وكالات
تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن هزيمة الريدز أمام بيرنلي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي.

رفض المدرب الألماني مناقشة تأثير الهزيمة على آمال فريقه رابع الترتيب في الاحتفاظ باللقب.

وأضاف: "كم سيكون ذلك سخيفاً لو جلست هنا بعد الخسارة أمام بيرنلي، وعدم التسجيل في آخر ثلاث أو أربع مباريات، لا أعلم بالضبط، والحديث عن المنافسة على اللقب؟".

واعترف كلوب أن مشاكل فريقه تتلخص في الهجوم، مع صيام أحد أبرز خطوط الهجوم في أوروبا عن التسجيل فجأة.

وتابع: "قرارات خاطئة في الوقت الحالي، ثلاث تمريرات عرضية داخل منطقة الجزاء، ولا يوجد من يستقبلها، وظفيتي هي التأكد من وجود اللاعبين في الأماكن الصحيحة، وشعورهم بأنه المكان المناسب".

وتراجع أداء ليفربول بعد انتصاره الكبير 7-0 في ملعب كريستال بالاس في 19 ديسمبر، لكن كلوب قال إنه لا يوجد ما يربط بين هذا الفوز وما حدث بعده.

وقال: "لاعبو فريقي ليسوا من اللاعبين الذين بعد فوزهم 7-0 سيفكرون بهذه الطريقة، اجتهدوا الليلة ولم يحدث أي شيء، الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم على أحد، وعلينا حل المشكلة سوياً وسنفعل ذلك، في كرة القدم لا تملك الكثير من الوقت".

واستحوذ ليفربول على الكرة، لكنه فشل في العثور على مساحات في دفاع بيرنلي المنظم، واعترف كلوب أن لاعبيه يفتقرون للثقة.

واختتم: "الثقة ليست في قمتها، أعتقد أن هذا واضح ولست بحاجة لذكره، يمكن مشاهدة ذلك في لحظات معينة، الأمر أشبه بأن 90 % مما يفعله اللاعبون ما زال بداخلهم، لكنهم يفتقرون لـ10% الحاسمة في الوقت الحالي، الآن علينا العمل لعودتهم إليها".

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