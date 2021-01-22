نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:30 ص
مروان محسن
مروان محسن
أمل الحلفاوي
كشف أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، عن سبب تراجع مستوى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن مروان محسن مهاجم مميز، إلا أن طريقة لعب الأهلي تظلمه.

وأشار إلى أن السوشيال ميديا تسبب في تدمير مروان محسن، مؤكدا أن هناك لاعبين تتأثر بالانتقادات وهناك لاعبين أخرين كانوا لا يتأثرون.

وواصل، "جماهير الأهلي كانت تقوم بسب فلافيو ولكن اللاعب كان لا يتأثر مطلقًا، ويتدرب بشكل قوي من أجل النجاح ولكن أنا كنت أتأثر جدًا عندما كانت الجماهير تهاجمني".

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