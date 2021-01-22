قصور الثقافة تواصل تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية









تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بطنطا فيديو جديد ضمن ورشة للقصر لمناقشة واستعراض الفروق بين بناء القصة القصيرة والرواية، والتي أشار خلاله الأديب فخري أبو شليب أنه لا حدود فاصلة بينهما، مؤكدا الى أن الحياة لا تعنى شيئا دون الفن والابداع، في فيديو أخر تناول بيت ثقافة زفتى الأجواء السياسية والاقتصادية في مصر قبل البدء في مشروع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبناء السد العالي، وتم خلاله مناقشة الصعوبات التي تعرضت لها البلاد، ومحاولات بعض القوى الخارجية في اجهاض الحلم المصري، الا أن الاصرار الشعبي استطاع التغلب على كل تلك الصعاب، وفي مقدمتها التمويل النقدي للسد العالي.















