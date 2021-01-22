أسعار الأسماك اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، مع وجود زيادة فى المعروض خاصة في السمك البوري. 


أسعار الأسماك اليوم

و سجل  سعر البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 17-19 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، 14-16جنيها للكيلو ، فيما استقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.    
 
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. 
 
وسجلت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 39- 45 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 29-35 جنيها الكيلو، أسعار، وسعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 

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